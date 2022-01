Vaccinazioni antinfluenzali, stop al portale: prenotano i medici di base

(red.) ) “A partire da questa sera (24 gennaio ndr), il portale di prenotazione delle vaccinazioni antinfluenzali non sarà più abilitato alla prenotazione di appuntamenti. I cittadini che intendono aderire ancora alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale – stagione invernale 2021/2022 – possono contattare il proprio medico o pediatra oppure a rivolgersi al Centro Vaccinale territoriali (non hub COVID) di riferimento”. Lo comunica in una Nota, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.