“Ospedale di Gardone VT, abbandonato per volontà politica”

(red.) “La carenza di personale mette a repentaglio l’efficienza e l’incolumità dei pazienti del presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia”. Massimo Bertuzzi del Centro Democratico è sul piede di guerra: “Lo smantellamento dell’ospedale avviene nel totale silenzio delle istituzioni competenti”, si legge in un comunicato.

“Assenza di personale medico e infermieristico in tutti i reparti, gestione clinica complicata dalle carenze della struttura con il personale costretto a una situazione di costante emergenza”, continua la nota. “Il presidio ospedaliero di Gardone VT sembra destinato da una volontà politica ad essere depauperato e abbandonato senza punti di riferimento, il tutto a scapito del territorio e di un sistema ormai al limite dell’implosione. Però salvare il presidio ospedaliero di Gardone, anche con il Covid-19 a complicare la situazione, si può e si deve. Siamo ancora in tempo”.