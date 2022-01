Dopo il Civile, niente visite parenti in Poliambulanza, Chiari, Sant’Anna, Città di Brescia e Ome

(red.) Dopo l’ospedale Civile, anche tutti gli altri nosocomi bresciani si chiudono per difendere i pazienti e i dipendenti dal contagio della pericolosa variante Omicron del Covid-19. Il Civile ha sospeso temporaneamente gli accessi per le visite ai degenti in tutti i presidi ospedalieri dell’Asst da venerdì 7 gennaio, subito seguito da Poliambulanza, Asst Franciacorta (ospedali di Chiari, Orzinuovi, Palazzolo, Rovato e Iseo) e Gruppo San Donato (Clinica Sant’Anna, Città di Brescia e clinica San Rocco di Ome).

Niente visite quindi ai degenti, a parte situazioni di particolare gravità che richiedono però un’autorizzazione della direzione sanitaria. Fermi anche gli accompagnatori di pazienti autosufficienti agli ambulatori, a parte casi eccezionali di necessità.

Per la Poliambulanza, ad esempio, chi accompagna anziani non autosufficienti, donne in gravidanza, minori e pazienti disabili è soggetto a verifica del green pass e della temperatura corporea. In caso di necessità di assistenza continuativa nel reparto di degenza, serve anche un tampone nasofaringeo molecolare Pcr.