Coronavirus, Fp Cgil Brescia: “Tutta la pressione sui lavoratori delle Asst”

(red.) Il record dei contagi causati dalla variante Omicron, che sta investendo il territorio bresciano, sta aumentando vertiginosamente la pressione su tutto il personale delle Asst Bresciane. Le ASST stanno destinando un numero crescente di posti letto ai pazienti Covid, ad invarianza di organici. La conseguenza è un nuova e più forte pressione su tutte le lavoratrici e lavoratori dagli Ausiliari agli Operatori Socio Sanitari, dagli Infermieri ai Medici e a tutte le altre figure professionali chiamate a garantire continuità di cura ed assistenza.

Sono ripresi gli spostamenti di operatori da un reparto all’altro che, sull’onda dell’emergenza, avvengono quasi sempre spesso senza particolare preavviso. Si bloccano le ferie già autorizzate, si saltano i riposi, si cambiano i turni di lavoro, si chiedono ore di lavoro aggiuntive ad un personale già spremuto oltre modo e per troppo tempo.

Il sistema in affanno continua ad affidarsi allo sforzo e al sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità. E per l’ennesima volta siamo costretti a denunciare la troppo debole attenzione intorno alle problematiche strutturali. In primo luogo le carenze di organico. Per questo chiediamo che si accelerino nuove procedure di reclutamento, si faccia in fretta la stabilizzazione del personale precario. In sintesi si stanzino le risorse necessarie per adeguare rapidamente e concretamente i fabbisogni professionali alla effettiva domanda di salute.

La FP CGIL Brescia, in una nota stampa, chiede si ponga la dovuta attenzione allo stato di salute di chi ha la responsabilità di prendersi cura dei cittadini. Si affermi concretamente il diritto ad essere operatori, professionisti, medici cui va garantito il benessere psicofisico, come presupposto per assicurare agli utenti del sevizio pubblico prestazioni di qualità.

“Ed infine ci chiediamo per quale motivo, in una Regione che ha affermato l’equivalenza tra pubblico e privato nell’erogazione dei servizi sociosanitari, e dove oltre il 40 per cento dei posti letto è gestito dal privato, si continua a caricare quasi esclusivamente sul pubblico la responsabilità di garantire la salute dei cittadini colpiti da una pandemia. Il pubblico ha già provveduto a ridurre l’impegno verso patologie no Covid, contingentare i ricoveri ordinari, chiudere i posti letto di sub intensiva cardiologica, attivare posti letto Covid con personale di altri reparti, e sta fronteggiando i bisogni del territorio. Per l’ennesima volta il pubblico è in prima linea a fronteggiare l’emergenza, il privato lo è sempre in misura marginale. Su questa nuova emergenza si misura anche la prospettiva della nuova Riforma regionale: più opportunità a garanzia della salute dei cittadini o più opportunità per la sanità privata?”.