Brescia, al Civile 20 posti in più in Terapia Intensiva

(red.) Regione Lombardia corre ai ripari di fronte al numero crescente di contagi da Covid 19 e delibera il potenziamento dei posti letto nelle terapie intensive.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato infatti l’attivazione di nuovi disponibilità di posti destinati ai pazienti Covid.

Nello specifico, si legge nella nota diramata dal Pirellone, si tratta di ulteriori 78 unità in aggiunta alle attuali 185, per un totale di 263 posti letto sul territorio lombardo.

A Brescia verranno attivati 20 letti in più al Civile, otto alla Poliambulanza, sei per l’Asst del Garda (tra Desenzano e Manerbio) e quattro nell’Asst Valcamonica.

In caso di necessità e previe intese con il Coordinamento Regionale delle Terapie Intensive, viene specificato che “i pazienti positivi al test per SARS-CoV-2 che necessitano di assistenza intensiva, possono essere ricoverati anche in un Centro non compreso nel precedente elenco purché in isolamento in box singolo”.

“Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione Generale Welfare ha previsto inoltre anche la possibilità di attivare 3 moduli. Ciascuno dispone di 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City”.