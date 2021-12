Il Civile punto di riferimento europeo in numerose aree cliniche

(red.) Gli European Reference Networks (ENRs, traducibile con “Reti di Riferimento Europee”) sono reti virtuali che coinvolgono operatori sanitari in tutta Europa e mirano ad affrontare malattie e condizioni complesse o rare che richiedono un trattamento altamente specializzato e una concentrazione di conoscenze e risorse.

Dopo un lungo processo di valutazione, la Commissione Europea ha recentemente assegnato all’Asst Spedali Civili di Brescia, il ruolo di Centro di riferimento all’interno di ben 7 aree Cliniche, cui afferiscono professionisti di riconosciuto valore:

– EURA-CAN (prof. Paolo Bossi, prof.ssa Michela Buglione);

– ERKNet (prof. Francesco Scolari);

– ERN-LUNG (dr. Luciano Corda);

– ERN-SKIN (prof. Piergiacomo Calzavara-Pinton);

– EUROBLOOD (dr.ssa Alessandra Tucci);

– RARE Liver (prof. Daniele Alberti).

L’ingresso dell’Ospedale Civile di Brescia in queste Reti – spiega una nota – permette di confrontarsi con le altre realtà europee che lavorano su queste malattie rare, partecipare a registri e progetti integrati e costruire nuovi studi nel contesto di tali patologie. Questo riconoscimento da parte dell’Europa è un grande successo e un importante punto di partenza per la ricerca e la gestione dei pazienti affetti da queste rare patologie.

L’Asst è dunque punto di riferimento quale “Centro di eccellenza” a livello europeo, in ambito di malattie dermatologiche, ematologiche, epatiche in età pediatrica, nefrologiche, oncologiche e polmonari. Questo riconoscimento di aggiunge a quanto già in essere nell’ambito di malattie da immunodeficit ed autoimmunitarie in età pediatrica, neurodegenerative, reumatologiche.

“Tutto questo è stato frutto di un lavoro di gruppo di molte persone: la presentazione delle domande, la risposta alle queries, l’effettuazione dell’audit, ma soprattutto è il risultato del grande impegno quotidiano e appassionato nella cura e nella ricerca – sottolinea il direttore generale Massimo Lombardo – In altre parole questi riconoscimenti di eccellenza nella cura delle patologie rare si basano sul grande impegno clinico quotidiano e sulla possibilità di osservare un gran numero di casi, grazie ai quali le conoscenze dei nostri professionisti accrescono e migliorano, a beneficio di tutti i cittadini che scelgono di curarsi nelle nostre strutture”.

Conoscenze, competenze, professionalità, risorse economiche e tecnologiche, consentono alla Asst Spedali Civili di ricoprire un ruolo di rilievo internazionale, frutto anche del quotidiano impegno per la salute dei Bresciani.