Ordine medici: forum con i consiglieri bresciani

(red.) L’Ordine dei Medici è impegnato per offrire contributi fattivi nel dibattito sul futuro sistema sanitario regionale: negli ultimi mesi è stato elaborato un Documento con diverse proposte, pensate per arricchire il quadro di interventi previsto nelle Linee di sviluppo della sanità lombarda, mentre lo scorso novembre è stato organizzato un convegno per discutere della riforma con la comunità medica, i rappresentanti delle istituzioni sanitarie e degli enti locali.

“Dopo la recente approvazione della legge di riforma della sanità lombarda“, si legge in una nota, “l’Ordine intende ampliare l’orizzonte del dibattito promuovendo un incontro con i consiglieri bresciani della Commissione Sanità regionale, per aprire un confronto sull’attuazione pratica dei principi previsti nella nuova normativa, interrogando la politica sui punti di forza e criticità del nuovo assetto e i possibili perfezionamenti da introdurre nella delicata fase attuativa”.

Il Forum sulla riforma della sanità lombarda è in programma sabato 18 dicembre alle 11, e potrà essere seguito da tutti i cittadini interessati esclusivamente in diretta streaming al link https://attendee.gotowebinar.com/register/6148416665583222284.

Partecipano i consiglieri bresciani della Commissione Sanità regionale Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Claudia Carzeri (Forza Italia), Francesco Paolo Ghiroldi (Lega Nord), Gianantonio Girelli (Partito Democratico), Simona Tironi (Forza Italia, vicepresidente Commissione Sanità regionale), a confronto con il presidente e i consiglieri dell’Ordine dei Medici di Brescia.

Dalle Case di comunità all’organizzazione degli ospedali per acuti, dal rapporto pubblico-privato all’interazione fra territorio e ospedale, saranno molteplici i temi al centro del confronto, occasione per dare voce alle istanze dei professionisti medici.