Santa Lucia, una giornata speciale anche per i piccoli ricoverati al Civile

(red.) La notte tra il 12 e il 13 dicembre Santa Lucia passa per le case dei bambini bresciani, assieme al suo asinello, per portare doni ai più buoni. Cosa succede se un bambino non è a casa, ma ricoverato in ospedale? Da sempre Santa Lucia si ricorda anche dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini e il 13 dicembre è una giornata speciale per tutto il Presidio Pediatrico. La pandemia non ha interrotto questa tradizione: anche se con una formula più intima e ridotta, la Festa di Santa Lucia è sempre un momento di festa.

Alle 9:00 del mattino, Pierino Sartori e suoi zampognari hanno suonato e intonato canti tradizionali sotto le finestre dei piccoli pazienti, mentre la Santa, accompagnata dal Pastore Castaldo, ha visitato i Reparti, senza poter entrare nelle stanze dei bambini, ma consegnando caramelle e piccoli doni ai coordinatori.

Il Vescovo di Brescia, Mons. Pierantonio Tremolada, dopo aver portato il suo saluto ai Padri Cappellani dell’Ospedale, ha onorato l’ASST con una visita privata nella Sala Consiglio, una benedizione alla nuova Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso Pediatrico e una preghiera nella Cappella posta nel cuore del nostro ospedale.

Alle ore 14:00 i Vigili del Fuoco di Brescia hanno stupito i piccoli (ma anche i più grandi!) entrando con i loro mezzi da soccorso nel piazzale davanti alla Scalinata Bianca, su cui si affacciano molti reparti pediatrici, e organizzando una breve esibizione acrobatica con spettacolari manovre di addestramento.

I Vigili del Fuoco hanno portato doni per tutti i bambini ricoverati, ma la loro generosità ha convolto anche gli operatori sanitari: un lungo striscione con la scritta “In questa battaglia i veri guerrieri site voi – Grazie di cuore dai Vigili del Fuoco” è stato esposto nel giardino dell’Ospedale.

Alle 15:00 per un gruppo di 15 piccoli pazienti e per i loro accompagnatori si sono aperte le porte del Cinema Cicci, la sala di proiezione interna al Presidio Pediatrico (un unicum nel panorama italiano) donata dalla Fondazione Quilleri, in cui è stato proiettato il film “Clifford – Il grande cane rosso”: un incoraggiante segnale di ritorno alla normalità e un piacevole diversivo alla routine del Reparto.

Ricordiamo anche BPER Banca, che, in continuità con il passato, ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati, con un generoso contributo che ha permesso ai bimbi di vivere una giornata diversa.

Maurizio Veggio, Responsabile Direzione Regionale Brescia di BPER Banca, ha ricordato che “l’Istituto è per tradizione sensibile ai temi della solidarietà. In tutti i territori in cui siamo presenti supportiamo iniziative sociali che facilitino l’inclusione perché crediamo che il benessere di una cittadinanza passi innanzitutto attraverso il sostegno a questi valori. La ricorrenza del 13 dicembre è cara ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini di Brescia per le sorprese che ricevono, sono convinto che questa giornata speciale li abbia aiutati a sorridere e noi siamo orgogliosi di aver contribuito”.

“Questa è la seconda Santa Lucia dal mio arrivo in questa Azienda, – ricorda il Direttore Generale Massimo Lombardo – la seconda Santa Lucia vissuta con le limitazioni imposte dalla Pandemia. So bene quanto questa ricorrenza sia importante per i bresciani e per questo abbiamo cercato una formula che ci permettesse di festeggiarla in tutta sicurezza. Mi auguro che presto le giornate di festa, così importanti per il morale dei pazienti, grandi e piccoli, possano tornare a far parte integrante del calendario dell’ASST Spedali Civili”.