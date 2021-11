Passa in consiglio regionale la riforma della sanità lombarda

(red.) Il consiglio regionale ha approvato il testo di legge che prevede la riforma della sanità regionale. La proposta della maggioranza è passata con 48 voti a favore e 26 contrari alle ore 17.21 di questo martedì e modifica la legge n°33 del 2009.

Ma quali sono in sintesi i principi fondamentali della riforma? Eccoli.

1. Approccio One Health, cioè la relazione tra salute umana, animale e ambientale . Vengono promosse la prevenzione e l’attività sportiva e motoria come «elementi fondamentali di un corretto stile di vita».

2. Promozione dell’innovazione tecnologica, potenziamento della medicina digitale, rafforzamento della medicina territoriale.

3. Collaborazione con i sindaci per la medicina del territorio.

4. Creazione dei distretti, che avranno un direttore e comprenderanno una popolazione non inferiore ai 100 mila abitanti, salvo che nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa dove si riferiranno ad ambiti di 20 mila abitanti. Il loro compito sarà quello di «valutare il bisogno locale, fare programmazione e realizzare l’integrazione tra i sanitari delle varie specialità. Nel distretto si troveranno le strutture territoriali previste dal PNRR: gli ospedali di comunità, le case della comunità, le centrali operative territoriali.

5. Centrali Operative Territoriali: una per ogni distretto, coordineranno i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e si avvarranno di tutte le attività di telemedicina e medicina digitale: televisita, teleconsulto, telemonitoraggio.

6. Ospedali di Comunità per la degenza breve e per i pazienti con necessità di interventi sanitari a media e bassa intensità clinica. Avranno un massimo di 40 posti letti e una gestione prevalentemente infermieristica.

7. Case di comunità: saranno 203 e saranno istituite grazie ai fondi del Pnrr (che ne prevedeva una ogni 20 mila abitanti, invece saranno in media una ogni 50 mila). Qui lavoreranno medici di medicina generale, infermieri di comunità, medici specializzati. Rappresenteranno «il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie e saranno il punto di riferimento per i malati cronici».

8. Ambulatori territoriali: sono la novità più rilevante, anche perché inseriti con un emendamento presentato giovedì scorso, dopo due settimane di discussione in aula, dal presidente Emanuele Monti. Saranno circa un migliaio di ambulatori destinati ai medici di famiglia che potranno così decidere di associarsi. Dei 7 mila medici di medicina generale presenti in Lombardia, 4 mila lavorano già in cooperative o comunque associati. Gli ambulatori prenderanno in carico i pazienti cronici.

9. Equivalenza tra strutture pubbliche e private. Confermata la concezione applicata nella sanità lombarda da molti anni.