Riforma sanitaria, l’opposizione denuncia “uno schiaffo al consiglio regionale”

(red.) La maggioranza in consiglio regionale ha depositato solo ora, dopo più di due settimane di discussione in aula, alcuni emendamenti che introducono significative novità al testo di legge sulla riforma sanitaria senza alcun confronto o discussione nel merito delle questioni. A denunciarlo con una nota sono i gruppi di opposizione del Pd, Movimento 5 stelle, Lombardi civici europeisti, + Europa e Azione.

“E’ un blitz assolutamente irrispettoso per chi è stato in aula a discutere per oltre due settimane”, spiega l’opposizione, “segnalando molte questioni da correggere e approfondire nel testo presentato. Dopo aver impedito qualsiasi discussione in Commissione sanità, inducendo i gruppi di minoranza a pretendere una ampia discussione in aula, ora il presidente della Commissione sanità si rende responsabile di un’ulteriore forzatura: senza aver discusso nulla in aula, luogo del dibattito pubblico di fronte ai cittadini, presenta a poche ore dal termine previsto, un pacchetto di emendamenti che arriva addirittura a mettere in discussione le Case della comunità e a introdurre nuove articolazioni di sanità territoriale, la cui efficacia è tutta da spiegare e dimostrare”.

“Non è così che si affronta il tema più importante per i cittadini”, conclude il comunicato, “per di più in un tempo delicato come quello che stiamo vivendo. Per l’ennesima volta la maggioranza mostra di non volere un reale confronto con noi. Presentare emendamenti di modifica alla legge solo ora significa impedire nei fatti una discussione approfondita su temi molto delicati”.