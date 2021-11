Sabato medici a convegno sulla riforma sanitaria in Lombardia

Mentre è in corso la discussione che a fine novembre porterà il consiglio regionale della Lombardia al voto sulla riforma della sanità lombarda, l’Ordine dei Medici di Brescia apre uno spazio di confronto per approfondire le linee portanti del futuro assetto sanitario.

Lo fa con il convegno La riforma della riforma sanitaria in Lombardia – Analisi e proposte, cui parteciperanno professionisti medici, amministratori delle istituzioni sanitarie e rappresentanti degli enti locali.

Il convegno è in programma sabato 20 novembre dalle ore 8 alle 13 presso la sala delle conferenze dell’Ordine dei medici in via Lamarmora 167 a Brescia, e potrà essere seguito in streaming, registrandosi al link https://register.gotowebinar.com/register/1567247591372824592