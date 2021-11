Fiasconaro (M5S): “Anticorpi monoclonali poco usati in Lombardia, perchè?”

(red.) Andrea Fiasconaro (M5S): «Perché in Lombardia l’utilizzo di terapie con anticorpi monoclonali è scarsamente diffuso? Soprattutto perché Regione Lombardia compra, a un prezzo che oscilla fra i mille e i duemila euro a singola dose, terapie monoclonali per poi lasciarle nei magazzini? Perché Regione Lombardia per non far scadere le dosi stoccate è costretta a donarle alla Romania, per un valore complessivo pari a 6.5 milioni di euro? Per cercare risposta a queste domande ho interrogato la Giunta regionale. Gli anticorpi monoclonali possono avere un importante ruolo nel trattamento tempestivo del Covid-19, in particolare per evitare lo sviluppo di forme gravi di malattia. Nel febbraio dello scorso anno l’Aifa ne ha autorizzato l’utilizzo e Regione Lombardia ha recepito questa indicazione con appositi atti emanati nei mesi successivi.» così Andrea Fiasconaro, presidente del Gruppo Regionale del Movimento Cinque Stelle, annuncia il deposito della sua interrogazione sulla questione dell’utilizzo degli anticorpi monoclonali negli ospedali lombardi.