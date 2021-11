Brescia: “Cooperative al pronto Soccorso? No, grazie”

(red.) “La carenza di personale sanitario negli ospedali di Brescia, Gardone Valtrompia e Montichiari non può essere risolta con il ricorso alle cooperative. Si tratterebbe di una grave controriforma regionale che esternalizza ulteriormente le attività sanitarie e introduce la precarietà nel settore”.

Lo afferma, in una nota, Europa Verde-Verdi Brescia, secondo cui “l’annuncio dell’ingresso delle cooperative è in contrasto con la riorganizzazione sanitaria e la riforma della legge regionale n.33 (c.d. legge Maroni) che tanto serve per rilanciare e potenziare la sanità pubblica del post pandemia”.

Secondo i Verdi bresciani, “la grave situazione di emergenza per carenza di organico in cui si trovano i reparti di pronto soccorso non può giustificare l’adozione di politiche occupazionali che privatizzano ulteriormente la già debole sanità pubblica. Non solo, ma risulta inspiegabile alla luce dei consistenti contributi pubblici che la Asst bresciana ha ricevuto in questi anni”.

Per Europa Verde-Verdi Brescia si tratta di “lacune e carenze gestionali della dirigenza aziendale che con manager “lottizzati” non ha saputo programmare le esigenze di organico”.

“Le cause delle difficoltà gestionali della Asst bresciana”, secondo i verdi, “sono da ricercare oltre che in gestioni “politiche” anche nelle scelte della Regione. Scelte che da Formigoni in avanti hanno spianato la strada ai privati grazie ai limiti del modello “ospedale centrico” basato solo sulla rete ospedaliera e non sulla diffusione sul territorio della rete sanitaria territoriale che ha impoverito quella pubblica e favorito i privati che si sono accaparrati i bocconi più redditizi del settore con accreditamenti sempre maggiori delle ricche specializzazioni che favoriscono i profitti per le strutture private”. “Questo modello”, concludono i Verdi Brescia, “ha mostrato la corda anche grazie alla pandemia. Settori come quelli della medicina generale devono rientrare nella gestione pubblica assieme ad una rimodulazione sul territorio delle attività di prevenzione e di cura. La prospettiva di gestione della salute collettiva sul territorio (ospedali o casa della comunità), appare necessaria e complementare anche alla luce della grave situazione ambientale in cui si trovano gli abitanti dei nostri territori”.