Da Agape una panchina bianca nel cortile del Civile

(red.) Agape Odv è un’associazione ospedaliera che non ha mai smesso di dare sostegno e supportare il personale sanitario dell’Asst Spedali Civili di Brescia impegnato nella lotta contro il Covid-19. Il pensiero di Agape e della sua presidente Nicoletta Boroni va a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ogni giorno curano e assistono i pazienti con impegno, professionalità, amore e dedizione.

Da questa riflessione nasce l’idea di Agape di donare all’Ospedale una panchina bianca, affinché possa diventare uno spazio per tutti gli operatori sanitari di riposo e di riflessione, un luogo per recuperare le energie.

La panchina, grazie all’interessamento e alla collaborazione di Cristiano Perani, bed manager e responsabile del Pronto Soccorso della Asst, è stata posizionata nel cortile interno del Presidio Spedali Civili, uno degli spazi in cui il personale può concedersi una breve pausa, per renderlo più accogliente.

“Agape” significa amore disinteressato, quello che ogni giorno nel corso della pandemia si è percepito all’interno dell’Ospedale.

“Noi volontari di Agape abbiamo voluto donare una panchina di colore bianco; la panchina è pensata quale simbolo di sollievo per tutti gli operatori sanitari che sono stati e sono in prima linea in questa terribile pandemia”, ricorda la presidente Nicoletta Boroni. “Agape associazione ospedaliera è nata con l’intento di offrire attenzione e ascolto come relazione d’aiuto ai pazienti e ai parenti. Agape opera in alcuni reparti degli Spedali Civili di Brescia.”