Salute delle ossa, visite ed esami gratuiti all’ospedale Civile di Brescia

(red.) L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria dell’osteoporosi, attraverso l’adozione di corretti stili di vita fin dalla giovanissima età e un corretto introito di calcio e vitamina D, secondo un’alimentazione equilibrata e adeguata.

In Italia l’osteoporosi colpisce oltre 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. Nel nostro Paese, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da questa patologia e questi numeri sono in continua crescita, soprattutto in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita. Fondamentale la diagnosi precoce per impedire il verificarsi delle fratture da fragilità che rappresentano la complicanza più temibile e invalidante dell’osteoporosi.

L’ASST Spedali Civili di Brescia, tra gli Ospedali aderenti del network Bollini Rosa, desidera offrire strumenti di prevenzione e sensibilizzazione su questa patologia, come visite ginecologiche, colloqui in presenza in Reumatologia e Moc.

Le Visite ginecologiche gratuite saranno effettuate il 20 ottobre presso i Poliambulatori del Presidio Ospedaliero degli Spedali Civili di Brescia

La prenotazione è obbligatoria.

Le signore interessate potranno chiamare venerdì 15 ottobre dalle 14.00 alle 16.00 il numero 0303995910 per effettuare la prenotazione.

Gli specialisti di Reumatologia e Immunologia Clinica offriranno, invece, nella giornata del 20 ottobre colloqui in presenza.

La prenotazione è obbligatoria e si prega di chiamare il numero 030.382796 solo nelle giornate di Venerdì 15 e Lunedì 18 ottobre dalle 14.00 alle 17.00

Nella stessa giornata alle 17.00 ci sarà anche la possibilità di partecipare al seminario: “L’osteoporosi nelle malattie Reumatologiche”.

Il link per accedere è il seguente:

https://meet.google.com/bud-mpib-egn

Il 22 ottobre, invece, la Riabilitazione Specialistica dell’ASST Spedali Civili di Brescia effettuerà gratuitamente la MOC, un esame fondamentale per valutare la mineralizzazione delle ossa. E’ possibile prenotare solo nella giornata di Venerdì 15 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 chiamando il numero 030.3995494