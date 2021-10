Donati due ecografi di ultima generazione all’ospedale di Gardone Vt

(red.) Da oltre 15 anni l’Associazione Valtrompia Cuore è vicina al Presidio di Gardone Valtrompia della ASST Spedali Civili: la prima donazione di un gruppo di generosi cittadini valtrumplini è del 2006, l’anno prima della costituzione ufficiale dell’Associazione. In questi 15 anni sono numerosi i doni che hanno concretamente fatto sentire la vicinanza del territorio alla nostra istituzione. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono due ecografi di ultima generazione.

Il primo è un ecografo di alta fascia, top di gamma, corredato di una sonda convessa per lo studio addominale, e di una sonda lineare ad alta frequenza variabile, per lo studio dei tessuti molli (muscoli, mammella, collo…). È dotato di moduli per lo studio con mezzo di contrasto, per lo studio doppler e programmi per ottimizzazione delle immagini. Nell’ecografo è integrato un sistema di centratura e a cui si affiancano adattatori per biopsie profonde. Ha inoltre un sistema per la fusione con le immagini di Risonanza Magnetica.

Il secondo è un ecografo portatile dotato di sonda lineare, dedicato allo studio della mammella e quindi collocato nelle sale di diagnostica senologica.

Entrambi sono connessi al sistema di condivisione e archivio delle immagini ecografiche digitali: questo permette la conservazione sicura dei referti e soprattutto la loro consultabilità a distanza. L’immagine può essere condivisa con altri professionisti, fisicamente non presenti in Reparto, ma connessi ad un altro computer, dotato di sistema PACS, che possono quindi collaborare nella diagnosi o accedere con facilità alla storia clinica del paziente.

“La Medicina ha bisogno di strumenti diagnostici sempre più raffinati e costantemente all’avanguardia, che permettano di migliorare la possibilità di diagnosi precoce, che si trova alla base della prevenzione di molte malattie. – sottolinea il Direttore Generale, Massimo Lombardo – Questo dono conferma l’attenzione storica della Associazione Valtrompia Cuore alle esigenze della ASST e alla salute dei cittadini: per questo l’Azienda ha deciso di intitolare il Reparto alla Associazione, apponendo una targa all’ingresso”. “Non è facile di questi tempi bussare ad una porta per chiedere sostegno, considerate tutte le difficoltà economiche legate al periodo – dichiara il Presidente della Associazione, Mario Mari – Ma noi di Valtrompia Cuore, oggi, abbiamo un impegno da onorare che ci sprona ad osare”.