Chirurgia pediatrica, medaglia Franco Soave per la città di Brescia

(red.) Oggi, giovedì 30 settembre, la vicesindaco Laura Castelletti, in rappresentanza della città di Brescia, ha ricevuto la medaglia Franco Soave, il massimo riconoscimento per medici e ospedali che si distinguono nel campo della chirurgia pediatrica. Il premio è stato consegnato dal Professor Daniele Alberti, primario del reparto di chirurgia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia, in collegamento con il 51° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica.