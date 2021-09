Salò, si lavora per la realizzazione di un “ospedale di comunità”

(red.) La Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione, Comune di Salò, Ats Brescia e Asst del Garda, ‘finalizzato alla realizzazione di una struttura territoriale socio-sanitaria a Salò’. Quest’opera ospiterà la Casa della comunità e la Centrale operativa territoriale (Cot) e, in prospettiva, anche un ospedale di comunità. I firmatari hanno già individuato a Salò un terreno comunale compreso tra le vie Zette, E. Fermi e Colombaro. Regione Lombardia avvierà ora le procedure per ottenere la disponibilità dei fondi da parte dei ministeri competenti.

GLI IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI. “Tutti i sottoscrittori – spiega la vicepresidente di Regione Lombardia – hanno assunto degli impegni in merito alla necessità di realizzare a Salò una struttura socio-sanitaria in grado di rispondere ancora più efficacemente alle esigenze del territorio”.

REGIONE LOMBARDIA. “L’Amministrazione regionale – aggiunge l’assessore al Welfare – si impegna a stanziare i fondi necessari alla realizzazione degli immobili dopo lo studio preliminare dell’Asst del Garda, che deve identificare il quadro tecnico-economico completo e deve essere inviato entro il 15 ottobre 2021 ai competenti uffici regionali”.

COMUNE DI SALÒ. Il Comune bresciano, entro il 31 dicembre 2021, si impegna a riconoscere, con atto notarile, un diritto di superficie per 50 anni sul terreno identificato, comprensivo degli spazi dedicati al verde e di servizio. E a rinnovare per altri 50 anni il mantenimento di tale diritto a favore della Asst o, in alternativa, a riconoscere a quest’ultima, al termine del periodo, il valore dell’immobile individuato da una perizia.

ASST DEL GARDA. L’Asst del Garda dovrà ultimare la nuova sede entro 48 mesi partendo dalla Casa della Comunità e dalla Cot, modificare lo strumento urbanistico, fatte salvi eventuali ritardi per ostacoli non imputabili all’Asst.

ATS BRESCIA. L’Ats Brescia ha il compito di attuare gli atti di programmazione socio-sanitaria definiti dalla Regione e di svolgere una funzione di raccordo tra autorità locali e Asst del Garda al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi sia per le progettazioni integrate degli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, che per i percorsi di presa in carico integrata.

OSPEDALE DI COMUNITÀ. Comune di Salò e Asst del Garda, infine, secondo le rispettive competenze, s’impegnano a valutare la possibilità futura di attivare posti letto per realizzare un Ospedale di comunità nel territorio comunale, che Regione Lombardia quindi verificherà alla luce delle vigenti regole di sistema.