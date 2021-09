Asst Garda: “Potenziamenti dell’attività ospedaliera” 

(red.) Nel corso dell’incontro con i giornalisti a seguito del suo insediamento, insieme alla squadra di direzione, il Direttore dell’ Asst Garda, Mario Alparone ha ricordato i primi immediati interventi di potenziamento ospedaliero che riguardano il passaggio da 8 a 14 sedute operatorie giornaliere ed il piano, predisposto secondo le indicazioni regionali, di ripristino del 90% delle attività ambulatoriali del 2019.

Per rafforzare il personale di area critica ha già indetto due concorsi a tempo indeterminato per anestesisti e per medicina d’urgenza, a supporto dei pronto soccorso, ed ha chiesto l’accesso a graduatorie di altri ospedali per infermieri di sala operatoria.

Alparone ha poi ricordato gli importanti investimenti previsti da Regione Lombardia sul territorio nell’ambito del PNRR per i quali sta incontrando le Amministrazioni Comunali coinvolte nella logica di “un gioco di squadra”.

Ammontano a 8,5 milioni gli investimenti che prevedono tre posti letto di terapia intensiva a Desenzano, due a Gavardo e sei a Manerbio, la strutturazione di percorsi separati in pronto soccorso e la realizzazione di otto case e tre ospedali di comunità (questi ultimi a Lonato, Leno e Nozza).