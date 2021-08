Iseo, punto nascite: “Veneto, esempio da seguire”

(red.) Il punto nascite di Iseo? “Può riaprire, ce lo dimostra il Governatore veneto Luca Zaia che, nel giro di pochi mesi, ha presenziato all’inizio delle attività di ben due punti nascita: quello di Portogruaro (Ve) ed ora quello di Asiago (Vi)”.

Lo sottolineano, in una nota, Legambiente Basso Sebino ed il Comitato salvaguardia ospedale d’Iseo che evidenziano come “entrambi erano ben al

di sotto dei 500 parti all’anno anno richiesti dal DM/70”.

“In Veneto”, continuano l’associazione ambientalista ed il Comitato, “il post-Covid e le indicazioni nazionali del Ministero della Salute di rafforzare la sanità pubblica sui territori sono state recepite ed applicate nel modo corretto. Sarebbe opportuno che anche la sanità territoriale lombarda si orientasse verso un riequilibrio tra le strutture private e quelle pubbliche che stanno gradualmente indebolendosi”.

Ai primi di giugno, infatti, l’assessorato regionale al Welfare della Lombardia aveva comunicato in modo ufficiale e definitivo che il punto nascite nell’ospedale del Sebino sarebbe stato chiuso a breve.

Contro la chiusura erano state raccolte alcune migliaia di firme (oltre 7mila) e anche in Consiglio regionale erano state approvate due mozioni dedicate per rilanciare l’ospedale. Ma tutto questo si è poi dovuto scontrare con i dati: Iseo non ha raggiunto almeno i 500 nati in un anno e quindi a livello finanziario, per la Regione, non sussiste motivo di tenere aperto il presidio nella struttura.

Successivamente , il Pirellone aveva puntualizzato che il punto nascite del Sebino non sarebbe stato soppresso, ma solamente “sospeso”.

Per Legambiente e per il Comitato “la riapertura del punto nascite è strategico anche per il ripristino dei servizi di ginecologia, degli screening mammella e della chirurgia oncologica”.

Ma il faro viene puntato anche sulla “grave crisi gestionale che sta attraversando la Fondazione Cacciamatta, ente che gestisce importanti servizi sanitari, come la Residenza Sanitaria Assistenziale in Iseo per non autosufficienti, la Casa Albergo a Monticelli Brusati per persone parzialmente

autosufficienti, il Centro diurno Integrato a Passirano per utenti affetti da patologia di Alzheimer, i Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata nei Comuni dei Distretti Sanitari di Iseo , Chiari e Palazzolo”.

“Le recenti dimissioni della direttrice (in carica da soli 20 mesi) e le proteste dei parenti”, scrivono Legambiente ed il Comitato salvaguardia ospedale d’Iseo, “che hanno denunciano numerosi scompensi organizzativi come quello della rottura contemporanea di ben tre sollevatori e il lungo guasto all’aria condizionata ne sono la testimonianza. In questi giorni”, viene rimarcato, “alcuni degenti hanno lasciato la Rsa ed altri (attraverso i loro parenti) hanno espresso pesanti critiche per il peggioramento repentino della qualità dei servizi”.

“Preoccupa inoltre il fatto che che a settembre siano previste importanti uscita

/dimissioni e pensionamenti del personale medico e paramedico. In questa fase di crisi climatica in cui l’ambiente delle nostre zone è spesso inquinato come i terreni, i corsi d’acqua e l’aria, la salute è minacciata con l’insorgenza di diverse patologie che necessitano di essere diagnosticate e curate sul territorio con servizi sanitari adeguati e funzionanti” viene evidenziato. “Gli ospedali di Brescia e di Bergamo sono già congestionati e lontani. In una pesante fase pandemica, che ha messo in luce pesanti scompensi sanitari a livello territoriale sorprende che i Comuni non mettano in agenda momenti di mobilitazione per spingere il Governatore lombardo Attilio Fontana a riaprire il punto nascite e a sviluppare controlli i controlli e la vigilanza necessaria sulla gestione della Fondazione Cacciamatta”, chiosano il Circolo Legambiente Basso Sebino ed il Comitato salvaguardia ospedale d’Iseo.