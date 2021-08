Massardi (Lega): “Sull’elicottero solo fumo negli occhi dai Pd Girelli e Zanardi”

(red.) “Ormai è la prassi da parte dei rappresentati del Partito Democratico: in assenza di argomenti con i quali fare opposizione all’operato dell’amministrazione regionale, diffondono notizie false per screditare la Regione”, così scrive in una nota Floriano Massardi, vicecapogruppo al Pirellone per la Lega, riferendosi alle notizie diffuse nel fine settimana dal consigliere regionale Girelli e dal segretario provinciale del Pd di Brescia Zanardi sul servizio di elisoccorso notturno.

“Il mio collega Girelli dovrebbe prestare maggiore attenzione ai documenti che legge. Come consigliere regionale ha tutti gli strumenti per poter informarsi al meglio sull’operato regionale. Così, ancora una volta, non ha fatto. Ha fornito, a mezzo stampa, informazioni errate generando confusione tra la popolazione e prestando un pessimo servizio alla comunità che dovrebbe rappresentare”.

“Immediatamente”, aggiunge Massardi, “è giunta la smentita da parte di Areu: ‘La notizia è priva di fondamento, evidentemente la delibera è stata erroneamente interpretata”, hanno dichiarato gli operatori dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza. Infatti, come era chiaramente deducibile dalla delibera che è stata oggetto di critica da parte del Pd, il servizio di elisoccorso proseguirà fino al 28 febbraio 2022 presso l’ospedale Civile di Brescia mentre, a partire dal primo marzo e fino al 2029, il servizio verrà garantito H24 dall’aeroporto di Montichiari, senza lasciare scoperto nemmeno un giorno per i cittadini bresciani. Nessun taglio, nessuna riduzione del servizio insomma. Cambierà unicamente la destinazione da cui partirà l’eliambulanza. Una variazione resasi necessaria dall’utilizzo di un nuovo elicottero, che verrà messo a disposizione di Brescia, più veloce e adatto a una provincia così estesa come la nostra. Essendo un mezzo di dimensioni più grandi, richiede una superficie di atterraggio più ampia”.

“Fosse la prima volta che accade, potrei pensare si tratti di una perdonabile svista. Purtroppo, però, non posso che constatare come questo sia ormai un rodato modus operandi da parte dei Dem della provincia di Brescia, che più di una volta hanno diffuso notizie palesemente infondate solo per gettare discredito sull’amministrazione regionale. Ma i cittadini bresciani sono attenti e non si fanno ingannare da chi vuol solo gettare loro fumo negli occhi”.