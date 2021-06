Vaccino, stop a seconda dose Astrazeneca per 1.228 bresciani

(red.) In seguito alle indicazioni ricevute dal DG Welfare a tutte le ASST e ATS del territorio, in cui si ribadisce la temporanea sospensione della somministrazione della seconda dose ai soggetti under 60 che hanno ricevuto la prima dose con vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) fino a mercoledì 16 giugno 2021, l’ASST Spedali Civili si è subito attivata per contattare telefonicamente gli utenti già programmati dal 12 giugno (333) ai prossimi giorni (95 del 13 giugno, 234 del 14 giugno, 301 del 15 giugno, 265 del 16 giugno), appartenenti alle seguenti categorie: personale scolastico, forze dell’ordine, assistenti di studio e professionisti del settore, al fine di rimodulare la programmazione degli appuntamenti in base alle indicazioni ricevute.

In particolare, per coloro (under 60) che in fase di registrazione tramite la piattaforma di ASST non avessero indicato il proprio recapito telefonico, si invita a scrivere una mail a vaccini.covid19@asst-spedalicivili.it lasciando i propri dati anagrafici e la data dell’appuntamento da riprogrammare, o a consultare il portale web dell’azienda www.asst-spedalicivili.it per ulteriori comunicazioni.

Per quanto riguarda la categoria personale scolastico, ARIA provvederà ad informare direttamente gli utenti tramite invio SMS.

Per i cittadini che hanno compiuto i 60 anni e hanno già ricevuto una prima dose di AstraZeneca, si procederà invece a regolare somministrazione della seconda dose con AstraZeneca.

Nella giornata di sabato 12 giugno (67 soggetti over 60) e domenica 13 giugno (43 soggetti over 60) sono state completate tutte le somministrazioni regolarmente programmate presso il Centro vaccinale Freccia Rossa.