Senza pensione i medici vaccinatori richiamati: “Paese di fuori di zucca”

(red.) Medici vaccinatori: tweet di Emilio Didonè, segretario generale FNP CISL Lombardia: “#vaccini A medici e infermieri andati in pensione con quota 100 e richiamati “volontari” in prima linea per affrontare la pandemia Covid sarà trattenuta la pensione! Non viviamo in un paese normale, ma di fuori di zucca! Urge correzione, e i dirigenti incompetenti vanno cacciati!”.