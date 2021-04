Asst del Garda, radiologia a domicilio per gli ospiti delle Rsa

(red.) ASST Garda ha attivato, dal primo aprile, il servizio di Radiologia Domiciliare dedicato agli ospiti delle RSA della Rete Territoriale che verrà esteso, dal prossimo 1 maggio su prescrizione del medico di medicina generale, anche al domicilio delle persone anziane, fragili, disabili e non trasportabili.

“Il progetto – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Carmelo Scarcella – si avvale di una apparecchiatura radiologica mobile ed è nato con l’obiettivo di garantire comfort e sicurezza ai pazienti, con riduzione degli spostamenti e del rischio di contrarre infezioni in particolare in relazione al coronavirus. Inoltre porterà un beneficio per le RSA con possibile effetto positivo sul rapporto costo/efficacia.”

Le RSA possono richiedere, tramite mail dedicata, le seguenti radiografie, purchè non prescritte con carattere di urgenza: radiografia convenzionale del torace, radiografia di articolazioni, ossa lunghe, bacino e anche (queste ultime solo per controllo postoperatorio).

Sarà cura del Servizio di Radiodiagnostica provvedere alla prenotazione dell’esame e alla comunicazione dell’appuntamento.

L’equipe, che si reca presso la RSA per l’esecuzione della radiografia, è costituita da un tecnico di radiologia e un OSS; la refertazione viene effettuata dal medico radiologo presso il Servizio di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di riferimento.