Hub al Brixia Forum: entro fine aprile 48 linee vaccinali contro il coronavirus

(red.) “Brescia è pronta per affrontare la campagna vaccinale di massa che inizierà il 12 aprile. La Regione ha individuato il centro Fiera della città come luogo ideale, ci eravamo presi l’impegno di realizzarlo il prima possibile e grazie alla collaborazione con la prefettura, con Aci e con la Camera di commercio, abbiamo mantenuto questo impegno. Il centro, che a fine aprile avrà 48 linee vaccinali, sarà il più grande della Lombardia, in aggiunta a via Morelli che resterà in funzione. La nostra città è tre quelle che hanno sofferto maggiormente a causa del virus ed è giusto che abbia strutture adeguate, sia a livello logistico che di spazi, per affrontare la campagna vaccinale”. Lo ha detto l’assessore regionale Fabio Rolfi in merito all’hub vaccinale della Fiera di Brescia.