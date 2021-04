Coronavirus, ricoveri in leggerissima crescita negli spedali civili di Brescia

(red.) Sono stabili i dati sui ricoveri da coronavirus agli spedali civili di Brescia. Nella giornata di mercoledì 31 marzo erano 442 iposti letto occupati: oggi, invece, sono 446 i pazienti ricoverati, di cui 46 in terapia intensiva. Dunque 4 in più rispetto al giorno prima. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana.

ACCESSI AI PRONTO SOCCORSO. Si osserva una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid (17accessi nella giornata di ieri), a fronte di un incremento di pazienti non Covid (83 pazienti).

VACCINI ANTI COVID 19. Proseguono le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura, alla giornata di ieri, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli, sono state somministrate complessivamente 34.727 dosi.

Continuano anche le somministrazioni presso il centro vaccinale Freccia Rossa: dalla sua apertura sono state somministrate complessivamente 8.846 dosi.

Proseguono le vaccinazioni ai caregiver degli under 16, ai pazienti “altamente vulnerabili” e agli over 80 a domicilio.