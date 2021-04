Brescia, firmata la convenzione per l’hub vaccinale al Brixia Forum

(red.) La Camera di Commercio di Brescia – con la sua Azienda Speciale Pro Brixia – ed Asst Spedali Civili hanno approvato – rapidamente e con reciproca condivisione e soddisfazione – la convenzione per la realizzazione dell’Hub vaccinale presso Brixia Forum in via Caprera (Fiera di Brescia) che, anche a seguito dell’ispezione svolta dal Consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è stata individuata quale soluzione ottimale in grado di dare un grande impulso alla campagna vaccinale in atto.

Grande sensibilità, a riprova della volontà assoluta e prioritaria del territorio di dare a Brescia un fondamentale aiuto nel percorso di uscita dalla pandemia, è stata mostrata anche da chi – come Mille Miglia S.r.l. e BCC Brescia – aveva già calendarizzato eventi presso il Brixia Forum, rinunciandovi senza oneri per far posto alla struttura vaccinale.

“La Camera di Commercio di Brescia – commenta il Presidente Roberto Saccone – ha sentito l’obbligo morale ed istituzionale di dare una risposta concreta ed immediata alla richiesta proveniente dal sistema sanitario bresciano, in considerazione della gravità dell’emergenza epidemica, anche nell’interesse del sistema economico locale, fortemente colpito dalla pandemia, che necessita di una rapida ed efficace campagna vaccinale al fine di un solido riavvio delle attività economiche e commerciali, oltre che sociali, dell’intera comunità bresciana”.

“Le professioniste e i professionisti della ASST, impegnati quotidianamente da più di un anno per fronteggiare l’emergenza Covid, – commenta il DG di Spedali Civili Massimo Lombardo – parteciperanno a questo impegno mettendo a disposizione la consueta attenzione alle persone e la professionalità che a loro è stata riconosciuta in questi lunghi mesi. Essere parte di questo grande progetto di vaccinazione della popolazione ci permette ancora una volta di prenderci cura dei cittadini e non solo di curarli, come succede da quasi 600 anni agli Spedali Civili: lo faremo quindi con grande motivazione e umanità, non faremo mancare né i vaccini né un sorriso a tutti quelli che si presenteranno nei prossimi mesi al Brixia Forum.

Sottoscritta la convenzione, sono già stati effettuati i primi sopralluoghi tecnici per approntare gli allestimenti delle postazioni vaccinali.