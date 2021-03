Coronavirus, calano i pazienti ricoverati agli spedali civili di Brescia

(red.) Buone notizie sulla battaglia contro il coronavirus a Brescia. Gli spedali civili, confermano, infatti un calo di ricoveri. Nella giornata di ieri erano, infatti, 464 i posti letto occupati da Covid positivi: oggi sono 442, di cui 44 in terapia intensiva. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana dei degenti.

ACCESSI AI PRONTO SOCCORSO. Si osserva una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (26 accessi nella giornata di ieri). a fronte di un incremento di pazienti non Covid (94 pazienti).

VACCINI ANTI COVID 19. Proseguono le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura, alla giornata di ieri, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli, a Brescia, sono state somministrate complessivamente 33.144 dosi.

Continuano anche le somministrazioni presso il centro vaccinale Freccia Rossa: dalla sua apertura sono state somministrate complessivamente 8.540 dosi. Proseguono le vaccinazioni ai caregiver degli under 16, ai pazienti “altamente vulnerabili” e agli over 80 a domicilio.