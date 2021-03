Spedali civili di Brescia, scendono (di poco) i ricoveri per coronavirus

(red.) Calano, anche se di poco, i ricoveri per malati di coronavirus agli spedali civili di Brescia. Ieri il numero di pazienti positivi era di 494, oggi invece sono 482, di cui 43 in terapia intensiva. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana dei ricoverati.

ACCESSI AI PRONTO SOCCORSO. Si mantiene abbastanza alta, la pressione, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento: nella giornata di ieri si sono registrati 22 accessi di pazienti Covid e 88 di pazienti non Covid.

VACCINI ANTI COVID 19. Proseguono le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi.

Dalla data di apertura, alla giornata di ieri, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli, sono state somministrate complessivamente 24.332 dosi

Gli over 80 aventi diritto alla vaccinazione, residenti sul territorio di competenza della ASST Spedali Civili sono circa 36.200. Di questi i circa 2.500 ricoverati nelle RSA sono già stati vaccinati.

A loro si aggiungono i 19.200 già vaccinati con prima dose presso i nostri centri (di questi, 3.650 sono già stati sottoposti alla seconda dose)

Sono 14.500 gli over80 ancora da vaccinare, di cui circa 2.500 impossibilitati a muoversi da casa, per i quali è iniziata oggi la vaccinazione a domicilio: i primi 22 anziani sono stati vaccinati nel territorio della Valtrompia.

Circa il 60% degli over80 aventi diritto residenti sul territorio di nostra competenza, è stato vaccinato.

Continuano anche le somministrazioni presso il centro vaccinale del Centro Commerciale Freccia Rossa (2 marzo): dalla sua apertura sono state somministrate complessivamente 6.042 dosi.