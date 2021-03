Coronavirus: agli Spedali Civili di Brescia 498 persone ricoverate

(red.) Coronavirus: Prosegue la pressione sugli Spedali Civili di Brescia. Nella giornata di venerdì i pazienti covid positivi ricoverati erano 493: ad oggi sono 498, di cui 43 in terapia intensiva. Si conferma la quasi totale provenienza bresciana.

ACCESSI AI PRONTO SOCCORSO. Si mantiene abbastanza alta, la pressione su Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento: nella giornata di ieri si sono registrati 22 accessi di pazienti Covid e 68 di pazienti non covid.

VACCINI ANTI COVID 19. Proseguono le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura, alla giornata di ieri, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli, sono state somministrate complessivamente 21.778 dosi.

La somministrazione di prime dosi ai dipendenti che non hanno potuto avere accesso alla prima fase della campagna vaccinale, ai nuovi assunti e agli specializzandi registra 1.709 dosi. Venerdì 19 marzo sono ripartite le somministrazioni presso il centro vaccinale del Centro Commerciale Freccia Rossa (2 marzo): dalla sua apertura sono state somministrate complessivamente 5.225 dosi. A queste si aggiungono le 551 dosi somministrate a personale e assistiti di strutture socio-sanitarie.