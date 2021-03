Sono 498 i pazienti Covid ricoverati negli Spedali Civili

(red.) Oggi, mercoledì 17 marzo, presso gli Spedali Civili è rimasto sostanzialmente stabile il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che nella giornata di martedì registrava 496 posti letto occupati: ad oggi sono 498 i pazienti ricoverati, di cui 40 in terapia intensiva, il cui tasso di saturazione resta superiore al 90% e quasi totalmente occupata da bresciani. In Pronto Soccorso nella giornata di martedì si sono registrati 31 accessi di pazienti Covid e 66 di pazienti non Covid.

Proseguono intanto le vaccinazioni ai pazienti over 80 e l’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura a martedì, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli in città, sono state somministrate complessivamente 14.502 dosi. La somministrazione di prime dosi ai dipendenti che non hanno potuto avere accesso alla prima fase della campagna vaccinale, ai nuovi assunti e agli specializzandi registra 2.012 dosi.