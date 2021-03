Elezioni per l’Ordine dei medici, tutti i nomi della lista Ordine Amico

(red.) E’ tempo di elezioni per l’Ordine dei medici della provincia di Brescia: i 6500 medici del territorio bresciano sono chiamati a delineare, con il loro voto, l’assetto del Consiglio direttivo che guiderà l’Ordine per il quadriennio 2021-2024. Al voto anche 1200 odontoiatri chiamati a scegliere i rappresentanti della Commissione Albo odontoiatri. Al rinnovo anche il Collegio dei revisori dei conti, eletto sia dai medici che dagli odontoiatri.

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica, esclusivamente con voto da remoto, stante la situazione epidemica.

La terza ed ultima convocazione è prevista per il prossimo fine settimana, nei giorni 19-20-21 marzo. Non è contemplato un quorum e si voterà con orario più esteso, dalle ore 9 alle 20.

Sul sito dell’Ordine è disponibile il link per collegarsi alla piattaforma elettorale. Per partecipare alle elezioni è indispensabile disporre di Spid.

La lista Ordine Amico ripropone la propria candidatura per le prossime elezioni. «Ci candidiamo a guidare l’Ordine per il prossimo quadriennio, con un gruppo rinnovato e un programma di ampio respiro, aperto all’ascolto, per dare forza e valore alla nostra comunità medica – spiegano gli esponenti di Ordine Amico – Tanti i temi in agenda, dalla tutela della qualità professionale alla riforma del Sistema sanitario che Covid-19 ha reso non più rinviabile, dalle questioni di bioetica a quelle, fondamentali, della parità di genere e del ruolo dei giovani medici. Con un obiettivo su tutti: far sì che ogni iscritto si senta parte attiva di questo Ordine.

Ascolteremo tutti, medici e cittadini, che si rivolgono a noi, perché l’Ordine non sia l’espressione di una classe o di una casta ma di una comunità nelle comunità».

Cinque i volti nuovi in lista per il Consiglio direttivo: il dottor Nicola Bastiani, medico di medicina generale, il dottor Silvio Caligaris, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Malattie Infettive ad indirizzo Tropicale degli Spedali Civili di Brescia, il dottor Renzo Rozzini, direttore del Dipartimento di Geriatria di Fondazione Poliambulanza, il dottor Erminio Tabaglio, medico di medicina generale, la dott.ssa Annalisa Voltolini, responsabile del Centro di Medicina dello Sport e della Medicina di Genere presso gli Spedali Civili.

Due i volti nuovi in lista per il Collegio dei revisori dei conti: la dottoressa Tiziana Candusso, già pediatra di libera scelta, e la dottoressa Giulia Zambolin, specializzanda in Malattie Infettive e Tropicali presso gli Spedali Civili di Brescia.

Il nuovo Consiglio direttivo che entrerà in carica dalla fine di marzo sarà formato da quindici componenti iscritti all’Albo dei medici chirurghi e due consiglieri iscritti all’Albo degli odontoiatri, questi ultimi individuati in seno alla Commissione Albo odontoiatri (anch’essa al rinnovo in questa tornata elettorale).

Il Collegio dei revisori dei conti, eletto congiuntamente dagli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e dagli iscritti all’Albo degli odontoiatri, sarà formato da due componenti effettivi e un componente supplente. Il presidente del Collegio, iscritto all’Albo dei revisori contabili, è stato nominato con avviso pubblico.

Ecco i profili di tutti i candidati della lista Ordine Amico



Ottavio Di Stefano

Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna, è stato Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Montichiari, A.O. Spedali Civili di Brescia.

E’ attualmente Presidente dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia per il mandato 2018/2020.

Luisa Antonini

Neurologa – Neurofisiopatologa

Senior consultant c/o Fondazione Poliambunza – Brescia

Già Direttore U.O di Neurofisiopatologia e Direttore Dipartimento di Scienze Neurologiche e della Visione Ospedale Civile di Brescia.

Gianpaolo Balestrieri

Medico internista nei reparti di Medicina degli Spedali Civili dal 1976 al 2007. Responsabile della U.O. Medicina dell’Ospedale di Manerbio dal 2007 al 2015.

Responsabile medico della RSA “Paolo Richiedei” dal 2015 ad oggi. Responsabile medico del reparto Star Subacuti (Fondazione Richiedei) dal 2019.

Consigliere dell’Ordine dei Medici della provincia di Brescia e direttore della rivista Brescia Medica dal 2011.

Germano Bettoncelli

Specialista in malattie dell’apparato respiratorio

Consigliere dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Brescia dal 1999.

Coordinatore della Commissione Cultura dell’Ordine dal 2009

Tutor di Medicina Generale per gli Esami di Abilitazione all’Esercizio Professionale dal 2004.

Nicola Bastiani

Medico di medicina generale. Dal 2017 esercita come Medico di medicina generale nell’ambito del Comune di Coccaglio.

E’ membro del Comitato Etico dell’IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia dal 2019. Collabora con l’Ordine dei Medici di Brescia dal 2014 nell’organizzazione dei corsi di formazione. Dal 2017 è membro sostituto del Collegio dei Revisori dei Conti e membro di Commissione Cultura e Commissione Giovani dell’Ordine.

Angelo Bianchetti

Geriatra e Neurologo. Dal 2002 è Direttore del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione dell’Istituto Clinico S.Anna di Brescia.

Ha diretto fino al 1998 il Centro Alzheimer dell’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia e successivamente l’UO di Medicina della Clinica Ancelle della Carità di Cremona.

E’ membro del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, è segretario scientifico dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

Si occupa di formazione e ricerca in ambito geriatrico e psico geriatrico. Ha svolto attività di consulenza per la Regione Lombardia e per il Ministero della Salute.

Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia dal 2012; nel triennio 2015-2017 e 2017-2020 ha ricoperto l’incarico di coordinatore della Commissione di Bioetica.

Silvio Caligaris

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Malattie Infettive ad Indirizzo Tropicale nell’ambito del Dipartimento di Medicina dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Coordinatore Didattico e Docente al Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Salute Internazionale dell’Università degli Studi di Brescia, autore di 140 pubblicazioni. E’ Consulente (assistenza tecnica) per il Progetto ESTHER – Iniziativa di partenariato inter ospedaliero finalizzata alla lotta all’AIDS in Burkina Faso. E’ Vice presidente della Società italiana di Medicina Tropicale (SIMET) e Vice presidente di Medicus Mundi Italia di Brescia (ONG/ONLUS).

Francesco Donato

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e in Statistica Medica, è Professore Ordinario di Igiene e Responsabile dell’Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Brescia.

E’ Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’Università degli studi di Brescia. E’ autore di oltre 500 lavori scientifici.

Giovanni Gozio

Medico di medicina generale, esercita nell’ambito del Comune di Rezzato.

La ricerca della miglior gestione della professione lo ha portato ad interessarsi sia di tematiche sindacali (con incarichi di rappresentanza provinciali e regionali) che amministrative relative alla medicina generale (è socio fondatore e membro del CDA di una cooperativa sociale che si occupa della gestione della Presa in Carico del paziente affetto da patologia cronica – secondo le delibere regionali attualmente vigenti- e che raccoglie circa 120 soci medici di medicina generale).

Dal 2008 è tutor dei giovani colleghi frequentanti il Corso di Formazione di Medicina Generale Regionale.

Anna Giulia Guarneri

Specializzata in Radiodiagnostica e in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia, ha lavorato come specialista radiologa presso gli Ospedali di Gardone Val Trompia, Leno, Modena e Manerbio, dove è stata anche Responsabile del Servizio di Radiologia, sviluppando particolare interesse e competenze per la diagnostica senologica e lo screening della mammella. Attualmente lavora come libero professionista.

E’ stata Assessore e Sindaco del Comune di Ghedi. Dal 2018 fa parte del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Brescia.

Bruno Platto

Medico di medicina generale, Specialista in Geriatria e Gerontologia. Esercita come Medico di medicina generale nell’ambito del Comune di Sarezzo.

E’ Tutor per il triennio di formazione in medicina generale. E’ attualmente Segretario dell’Ordine dei Medici di Brescia per il mandato 2018/2020.

Renzo Rozzini

Direttore del Dipartimento di Geriatria lavora di Fondazione Poliambulanza – Istituto Ospedaliero di Brescia. Si è sempre occupato di invecchiamento, ed è presidente del Gruppo di Ricerca Geriatrica, Presidente della sezione regionale lombarda dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria e Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica.

È docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Coautore di 23 libri scientifici e di divulgazione medica e di più di 200 pubblicazioni indicizzate in ambito geriatrico e gerontologico.

Erminio Tabaglio

Specializzato in Medicina Interna e in Cardiologia, esercita come Medico di medicina generale nell’ambito del Comune di Concesio.

Dal 1995 è animatore di formazione iscritto all’albo regionale, e ha partecipato a tale titolo alla preparazione di corsi di formazione per medici di medicina generale, prevalentemente nell’ambito di ATS Brescia, e a ricerche osservazionali.

Dal 2009 è segretario della sezione di Brescia della SIMG (Società Italiana Medicina Generale). E’ membro del Comitato di redazione della rivista Brescia Medica dal 2014.

Umberto Valentini

Specializzato in Biochimica e Chimica Clinica, in Diabetologia e Malattie del Ricambio e in Medicina Interna, è stato fino a febbraio 2020 Direttore dell’U.O. Diabetologia e del Dipartimento Cronicità dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Già Presidente Regionale e Presidente Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e Presidente di Diabete Italia, ha contribuito, partecipando ai lavori delle commissioni preposte, alla stesura della legge Regionale per la Prevenzione e cura del Diabete Mellito (1992), del Piano Sanitario Nazionale per la malattia Diabetica (2013), del Piano Nazionale Cronicità (2016). E’ tutt’ora componente della commissione Regionale “Diabete”. E’ autore o coautore di 110 pubblicazioni scientifiche in campo diabetologico e di 130 tra comunicazioni orali e abstracts a congressi nazionali e internazionali.

Annalisa Voltolini

Dirigente Medico di I livello in Ortopedia e Traumatologia presso l’ASST Spedali Civili di Brescia per 30 anni, dal 01/02/2020 è responsabile del Centro di Medicina dello Sport e responsabile aziendale della Medicina di Genere dell’ASST Spedali Civili.

E’ stata Presidente della sezione di Brescia dell’Associazione Italiana Donne Medico. E’ stata Consigliera del Consiglio Provinciale di Brescia. Dal marzo 2011 è presidente del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) dell’ASST Spedali Civili di Brescia. Nel 2017 è stata cofondatrice del Centro di informazione e documentazione sulla salute di genere di Brescia.

Dal 2017 è componente del collegio revisori dell’Ordine dei Medici di Brescia e nel medesimo Ordine è coordinatrice delle commissioni Pari Opportunità e Medicina di Genere.

Tiziana Candusso

Specializzata in Pediatria presso l’Università degli Studi di Parma, già pediatra di libera scelta.

E’ stata consigliere della F.I.M.P Federazione Italiana medici Pediatri sezione provinciale di Brescia. Ha conseguito il titolo di Animatore di Formazione presso l’I.R.E.F Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione pubblica ed è stata Animatore di Formazione per i corsi di aggiornamento obbligatori per i Pediatri di Base. Annovera percorsi di docenza e frequenza assidua e costante a numerosi corsi di aggiornamento e formazione.

Emanuela Tignonsini

Ha esercitato come Medico di medicina generale convenzionato dal 1982 al 2017. E’ stata Medico di fabbrica e svolge attività di Medico competente dal 1991 ad oggi per numerose aziende della Valle Camonica operanti nel settore edile e metalmeccanico.

E’ attualmente componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici di Brescia per il mandato 2018-2020.

Giulia Zambolin

Laureata nel 2015 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia. E’ specializzanda in Malattie Infettive e Tropicali presso l’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali degli Spedali Civili di Brescia.