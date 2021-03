Coronavirus, sfiorati i 500 ricoveri agli Spedali Civili di Brescia

(red.) E’ ancora estremamente preoccupante la pressione del coronavirus sugli Spedali Civili di Brescia. Se venerdì, l’ultimo report parlava infatti di 465 posti letto occupati, lunedì 15 marzo sono 494 i pazienti ricoverati, di cui 40 in terapia intensiva (il cui tasso di saturazione resta superiore al 90%). I malati sono quasi tutti bresciani.

Si conferma elevata anche la pressione sul Pronto Soccorso, che genera un rallentamento nei tempi di ricovero e un allungamento dei tempi di stazionamento nel reparto e che ha richiesto la sospensione delle accettazioni per alcune ore: nella giornata di ieri, domenica 14 marzo, si sono registrati 32 accessi di pazienti Covid e 56 di pazienti non Covid.

Intanto prosegue, coerentemente all’evoluzione della pandemia, la riorganizzazione logistica e strutturale della ASST, per continuare a garantire l’assistenza a tutti i pazienti non Covid, con particolare attenzione alle patologie tempo-dipendenti e a quelle per le quali l’Azienda è individuata come HUB.

Sul fronte vaccinazioni ai pazienti over 80, si è finalmente giunti all’ultima fase della somministrazione delle seconde dosi. Dalla data di apertura, alla giornata di ieri, nelle sedi di Sarezzo, Roncadelle e Via Morelli, sono state somministrate complessivamente 12.053 dosi. Continuano anche le somministrazioni presso il centro vaccinale del Centro Commerciale Freccia Rossa (2 marzo): dalla sua apertura sono state somministrate complessivamente 4.123 dosi. La somministrazione di prime dosi ai dipendenti che non hanno potuto avere accesso alla prima fase della campagna vaccinale, ai nuovi assunti e agli specializzandi registra 1.619 dosi.