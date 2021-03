A Sarezzo l’hub vaccinale per la Valtrompia: da metà marzo 10 postazioni operative

(red.) Anche nell’ambito della lotta al Covid-19 la Comunità montana della Valle Trompia e i 18 comuni della Valle si riconfermano uniti verso la stessa meta: collaborare e creare le condizioni necessarie affinchè ai valtriumplini sia data quanto prima la possibilità di vaccinarsi.

«Nel momento in cui siamo stati contattati da Asst per ospitare il primo punto vaccini in Valle la Conferenza dei sindaci si è messa al lavoro al fine di individuare il luogo più idoneo alle esigenze di tutta la popolazione valtriumplina – spiega il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli -. In questa prima fase abbiamo optato per la palestra del Primo Levi di Sarezzo che si trova in una posizione baricentrica poi, via via, saranno allestiti altri centri».

Alle 4 postazioni vaccinali presenti attualmente all’interno della sola aula magna dell’istituto saretino «a partire dal 18 marzo se ne aggiungeranno altre 6: andremo così a occupare tutta la superficie della palestra» annuncia Ottelli. Le postazioni saranno quindi in totale 10.

Per l’allestimento del centro vaccinale al Primo Levi, attivo dallo scorso 20 febbraio con il coordinamento sanitario dell’Asst di Brescia, la Comunità montana ha erogato al Comune di Sarezzo un contributo di 55.000 euro.

Soldi che il Comune ha utilizzato per l’acquisto di gazebo, sedie, frigoriferi, tavoli, apparecchiatura di sanificazione, arredi per l’area ristoro e stampanti. Il personale dell’Ufficio Tecnico di Sarezzo ha curato sia la parte amministrativa relativa alle forniture (determine, ordini ecc.), sia quella relativa ai sopralluoghi e agli allestimenti.

«I nostri operai hanno lavorato per la tinteggiatura di alcuni locali e per l’allestimento della sede vaccinale e dell’area di ristoro, mentre la Polizia locale si è occupata della parte relativa alle verifiche per la viabilità e per la tracciatura di nuovi parcheggi riservati ai disabili, il tutto in tempi rapidissimi – afferma il sindaco di Sarezzo Donatella Ongaro -. Oltre al prezioso lavoro che stanno svolgendo i volontari della Protezione civile della Valtrompia ringraziamo la Provincia di Brescia e il dirigente scolastico del Primo Levi per la concessione degli spazi necessari».