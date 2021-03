Girelli (Pd): “Bilancio regionale, tagli per la sanità e poca trasparenza? Lo denunciamo da tempo”

(red) “Le osservazioni della Conte dei Conti non ci meravigliano, ma confermano quanto denunciamo da tempo”, il consigliere regionale del Pd Gian Antonio Girelli commenta così le considerazioni sul bilancio di Regione Lombardia della presidente della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, Maria Riolo.

“La riduzione progressiva dell’impegno da parte della Regione di risorse proprie per la sanità è evidente – afferma Girelli – . La Regione, nel suo rendiconto finanziario per l’anno 2019, vantava di garantire un livello di spesa per investimenti più alto rispetto ai finanziamenti ricevuti per investimenti (+ 77 milioni), grazie alla messa a disposizione di risorse autonome regionali. Peccato, fa notare la Corte, che ci sia stato un netto calo rispetto ai 218,8 milioni del 2017 e ai 255 milioni del 2018. Peraltro, nel 2020, certo un anno particolare per la pandemia, la cifra di risorse autonome regionali per la sanità ordinaria extra Covid è scesa a 2 milioni e anche per il 2021 la previsione è ben lontana dalle cifre degli anni precedenti. Si ferma a 39 milioni di euro”.

“La Corte dei Conti, inoltre, rimprovera la Regione per la mancanza di trasparenza nel bilancio sanitario regionale, andando così a confermare quanto abbiamo denunciato più volte – conclude Girelli -. Anche il dicembre scorso, in occasione della discussione del bilancio di previsione abbiamo chiesto chiarezza su come la Giunta intenda spendere le risorse per la sanità, per quali interventi e quali priorità”.