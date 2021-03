Esame del sangue, come prenotare i prelievi (on line o per telefono) agli Spedali Civili

(red.) A partire da lunedì 8 marzo 2021, Asst Spedali Civili di Brescia incrementa i propri servizi digitali offrendo agli utenti la possibilità di prenotare online l’appuntamento con il Servizio prelievi. Attraverso la piattaforma di prenotazione raggiungibile all’apposito indirizzo web: (ottimizzata per l’accesso anche tramite smartphone) o tramite il call center dedicato a numero unico 030 333 8080 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 17), sarà possibile selezionare direttamente la sede del prelievo, il giorno e la fascia oraria disponibile, e presentarsi al punto prelievi senza effettuare code in ingresso per garantire le misure di sicurezza sanitaria anti covid-19.

All’atto della prenotazione tramite telefono, il cittadino dovrà avere con se la prescrizione del medico, per evidenziare all’operatore del call center eventuali esami particolari. Per completare la procedura di prenotazione basterà infine fornire i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita oppure il codice fiscale).

I punti Prelievo dell’Asst Spedali Civili coinvolti nella riorganizzazione sono:

• Servizio Prelievi Esterni Area Staufer di fronte all’ingresso storico del Civile, nella Palazzina all’angolo tra via Ducco 91 e via Pietro dal Monte 46 a Brescia

• Punto Prelievi pediatrici Poliambulatorio di via Corsica in via Corsica 145 a Brescia

• Punto Prelievi Ospedale Montichiari in Via Ciotti, 154 – Montichiari

• Punto Prelievi Ospedale di Gardone in via Giovanni XXIII, 4 a Gardone V/T

• Punto Prelievi di Nave in via Brescia 155/L – Nave

• Punto Prelievi di Roncadelle in via E. Fermi 32 – Roncadelle

• Punto Prelievi di Tavernole in via Amadini, 7 – Tavernole S/M

Maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine dedicate alle diverse strutture sul portale web degli Spedali Civili.

Dal 1 aprile 2021 l’utilizzo della piattaforma di prenotazione online (tramite sito web o call center a numero unico) sarà l’unica modalità consentita per poter accedere al servizio in tutti i punti Prelievo Asst.