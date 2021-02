Il Sert/Noa di Salò si trasferisce a Prevalle dal 1 marzo

(red.) A partire dal prossimo 1 marzo il Sert/Noa (Servizio territoriale dipendenze / Nucleo operativo alcoldipendenze) di Salò sarà trasferito a Prevalle all’interno del Presidio ospedaliero territoriale in via Giuseppe Mazzini n. 47 dove, dallo scorso mese di dicembre, sono attivi l’Unità operativa Riabilitazione specialistica (attualmente convertita Covid), gli ambulatori di Fisiatria con il Servizio di Riabilitazione e la Comunità riabilitativa al Alta assistenza.

La scelta di trasferire il Sert/Noa a Prevalle è stata dettata dalla richiesta, avanzata dall’amministrazione comunale di Salò, di tornare in possesso dei locali precedentemente concessi in uso e dalla prossimità della struttura di Prevalle rispetto ad altri immobili nella disponibilità di Asst Garda.

Sono confermati, nella nuova sede, i servizi e le attività attivi presso l’attuale SERT/NOA salodiano nonché i riferimenti di contatto:

telefono 030.9116780. mail: sert.prevalle@asst-garda.it oppure noa.prevalle@asst-garda.it