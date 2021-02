Vaccino anti-covid: Asst contatta gli 80enni di Alto Garda e Valsabbia

(red.) ASST Garda, in collaborazione con 20 Amministrazioni Comunali dell’alta Valle Sabbia e alto Garda, ha messo in campo un percorso facilitato per l’accesso alla vaccinazione anti SARS-Cov2 riservato esclusivamente ai cittadini di età superiore a 80 anni (compresi tutti i nati nel 1941) domiciliati nei comuni di Anfo, Bagolino, Barghe, Capovalle, Casto, Gargnano, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Valvestino e Vestone.

Il percorso prevede una modalità specifica per la prenotazione della vaccinazione e tre punti vaccinali dedicati, identificati in collaborazione con le Comunità Montane Valle Sabbia e Parco Alto Garda Bresciano, l’Amministrazione Comunale di Gargnano e la RSA di Bagolino.

I cittadini, complessivamente n. 2.899, verranno contattati telefonicamente dal proprio comune per fissare l’appuntamento, senza necessità di registrarsi on line tramite la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia, mentre la somministrazione del vaccino non avverrà presso l’hub, identificato a Gavardo, ma in una delle seguenti sedi:

Bagolino: RSA Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi Onlus Via A. Lombardi 5

Nozza di Vestone: Sede Territoriale di ASST Garda Via Reverberi 2

Gargnano: Plesso Scolastico Via Repubblica 17

“Abbiamo introdotto – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Carmelo Scarcella – un percorso alternativo che possa agevolare gli over 80, che vivono in aree disagiate, nell’accesso alla vaccinazione. L’idea si è concretizzata grazie alla collaborazione delle Amministrazioni Comunali che hanno garantito la loro disponibilità per la raccolta delle adesioni alla vaccinazione, delle Comunità Montane Valle Sabbia e Parco Alto Garda Bresciano, dell’Amministrazione Comunale di Gargnano e della Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi Onlus che hanno messo a disposizione le sedi per la somministrazione dei vaccini.”

Comune N. cittadini

Anfo 42

Bagolino 320

Barghe 79

Capovalle 44

Casto 113

Gargnano 327

Idro 147

Lavenone 45

Limone sul Garda 89

Magasa 22

Mura 66

Pertica Alta 58

Pertica Bassa 62

Provaglio Val Sabbia 87

Tignale 130

Toscolano Maderno 707

Tremosine sul Garda 166

Treviso Bresciano 49

Valvestino 24

Vestone 322

Totale

2.899