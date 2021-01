Fondo “Sempre con Voi”, sostegno alle famiglie dei medici morti per covid

(red.) Per sostenere le famiglie dei medici deceduti per Covid-19 su iniziativa di Diego Della Valle è stato istituito il Fondo “Sempre con Voi”, gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, finalizzato ad erogare benefici nella forma di sussidi una tantum. Un’iniziativa che vuole riconoscere l’impegno dei medici e odontoiatri deceduti a causa del Covid-19, dando un segnale di vicinanza ai familiari.

L’Ordine dei Medici di Brescia ha contattato le famiglie dei medici e odontoiatri deceduti per Covid-19, dando notizia dell’istituzione del fondo, delle modalità e tempi di presentazione delle domande per accedere. Le famiglie che non avessero ancora provveduto ad inviare la domanda di partecipazione possono mettersi in contatto, entro il 31 gennaio 2021, con la segreteria dell’Ordine che fornirà tutte le informazioni necessarie (info@ordinemedici.brescia.it).