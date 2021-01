Coronavirus: agli Spedali Civili di Brescia 275 ricoveri, 26 in terapia intensiva

(red.) Non sono incoraggianti i dati sui ricoveri da coronavirus degli Spedali Civili di Brescia. Secondo il report, negli ultimi 7 giorni il trend degli allettamenti Covid positivi è in aumento, giunto al picco di 284 nella giornata di sabato e oggi pari a 275, di cui 26 in terapia intensiva. La percentuale dei pazienti positivi ricoverati di provenienza bresciana supera ora il 90%.



VACCINI ANTI COVID 19. Dopo l’avvio simbolico della campagna vaccinale anti Covid domenica 27 dicembre, giornata nella quale sono state somministrate 100 dosi di vaccino anti Covid-19, il 3 gennaio ha avuto inizio ufficiale la somministrazione del vaccino nei confronti dei professionisti e operatori sanitari.