Tornano I Lunedì della Salute in diretta su Facebook

(red.) Riprende per l’ottavo anno consecutivo il fortunato e seguitissimo ciclo de I LUNEDI’ DELLA SALUTE, conferenze a carattere medico-scientifico che offriranno alla cittadinanza bresciana la possibilità di approfondire temi legati al benessere psico-fisico, segnaleranno suggerimenti e linee guida per uno stile di vita sano. Partner dell’Associazione Arnaldo da Brescia è l’EcoMuseo di Botticino, realtà culturale importante nel panorama bresciano.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brescia e dei Comuni di Paitone, Prevalle e Serle: ciò favorisce sicuramente una veicolazione più capillare delle conferenze in ambito provinciale anche per la nuova modalità degli incontri, da remoto. Il link per seguire la diretta sarà pubblicato il giorno stesso sulle pagine FB delle due Associazioni coinvolte.

Il secondo lunedì di ogni mese, alle 18, si alterneranno, da gennaio a maggio, professionisti di grande levatura, noti nel panorama bresciano e italiano, e presteranno il loro contributo gratuitamente proprio perché convinti sostenitori che la salute è un bene comune e va tutelata per una migliore qualità della vita.

Il coordinatore scientifico Luigi Mitoli ha scelto argomenti vari nell’ottica di una rigorosa e completa informazione e medici stimati e di chiara fama: il prof Claudio Casella, Tarcisio Prandelli, Gianluca Galluccio, Francesco Gallo.