Vaccino anti-Covid dal 7 gennaio per gli operatori Poliambulanza

(red.) Parte il 7 gennaio la vaccinazione anti Covid-19 degli operatori di Fondazione Poliambulanza, con il primo lotto del farmaco della Pzifer.

“Un sondaggio eseguito tra le 2700 persone che, a vario titolo, prestano la loro opera nel nostro ospedale”, informa il direttore generale Alessandro Triboldi, “dice che oltre il 93% si sottoporrà alla vaccinazione. Un atto di responsabilità da parte di medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, addetti amministrativi, ma anche operatori di ditte esterne per i servizi di pulizia, guardiania, bar e ristorazione, studenti in tirocinio e la piccola comunità delle nostre suore. Prevediamo di coinvolgere fino a 1000 persone alla settimana, impiegando quindi 3 settimane circa per completare la somministrazione della prima dose, pronti per inoculare la seconda dopo 21 giorni”.