stoCOnlaSCIENZA, “ecco perchè i bresciani si devono vaccinare contro il covid”

(red.) ASST Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia hanno scelto la giornata simbolica della partenza della vaccinazione anti Sars-CoV2/Covid19 in tutta Europa per lanciare la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlaSCIENZA, rivolta sia alla cittadinanza sia agli operatori sanitari.

La collaborazione tra le due istituzioni cittadine, partita già in aprile col progetto Brescia HUB, consentirà di sviluppare attività educative volte a migliorare il livello di fiducia da parte della popolazione nei confronti della ricerca scientifica e dell’impatto reale che questa ha sulla vita quotidiana. In questo particolare momento storico l’obiettivo specifico è sollecitare una convinta e massiccia adesione dei cittadini e degli operatori sanitari alla vaccinazione anti Covid19, unica vera soluzione per uscire dall’emergenza pandemica in atto, richiamandoli ad una scelta di coscienza, basata sulla conoscenza. L’inizio della campagna vaccinale è il risultato degli sforzi e degli investimenti messi in atto dagli Stati e da tutta la Comunità Scientifica internazionale, che hanno reso possibile, per la prima volta nella storia, lo sviluppo in parallelo di diverse linee di ricerca per l’identificazione delle soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci possibili.

L’hashtag #stoCOnlaSCIENZA rappresenterà il marchio identificativo di tutta la campagna di sensibilizzazione, che vivrà di momenti articolati di comunicazione attraverso: la pagina Facebook, un account Instagram e un mini-sito con le informazioni, gli approfondimenti, i video tutorial con le motivazioni per aderire al percorso vaccinale. Nel corso del 2021 la campagna si arricchirà di ulteriori declinazioni, con un’attenzione particolare alla comunicazione digitale.

Un primo passo simbolico è rappresentato anche dalla distribuzione di una mascherina con il motto #stoCOnalaSCIENZA a tutto il personale sanitario nel momento della vaccinazione. Non mancheranno, a seguire, momenti di coinvolgimento di sostenitori ed Influencers della campagna.

“L’impatto drammatico che la pandemia da Covid-19 ha avuto nel nostro territorio richiede la responsabilità di tutti, un patto tra le generazioni per guardare con fiducia al futuro e che non dia spazio alle teorie anti-scientifiche – dichiara il Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo. Noi operatori sanitari abbiamo quindi una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Sars-CoV2. D’altronde le evidenze scientifiche sono strumenti irrinunciabili del nostro operare quotidiano”.