Coronavirus: al Civile situazione sotto controllo, 267 pazienti ricoverati

(red.) Si mantiene sotto controllo la pandemia da coronavirus negli spedali civili di Brescia. Come si legge nell’aggiornamento del giovedì della struttura sanitaria, Il numero dei pazienti ricoverati per Covid19 permane più o meno costante, con lievi variazioni. Oggi si registrano 267 pazienti ricoverati covid positivi, di cui 21 in terapia intensiva.

In lieve incremento è la percentuale dei pazienti di provenienza bresciana, ora all’80%. Nei giorni scorsi la percentuale era tra il 70 e il 75%. Gli accessi in Pronto Soccorso si mantengono nella norma. Ad oggi i posti letto destinati a pazienti Covid19 sono 334 ed i posti disponibili per i pazienti non-Covid superano i 900.