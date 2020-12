Spedali civili di Brescia: aumentano i posti letto per i malati non-covid

(red.) Si mantengono stabili per gli spedali civili di Brescia i numeri legati al coronavirus. I pazienti ricoverati per Covid19 sono, infatti, 288, di cui 26 in terapia intensiva. Leggermente in incremento è la percentuale dei pazienti di provenienza bresciana, che supera dunque il 70%.

Ad oggi i posti letto destinati a pazienti Covid19 sono 359 ed i posti disponibili per i pazienti non-Covid sono circa 900, quasi un centinaio in più rispetto all’ultima settimana di novembre.

Gli accessi al Pronto Soccorso, sia adulti che pediatrico, si confermano appropriati: le attese sono di norma brevi e gli spazi poco affollati.