(red.) Grazie alla generosità del Rotary Club Brescia Manerbio e in particolare al socio Giulio Torri, Filippo Bulla, Ing. Ettore Pinelli, Europa Multiservice di Pontevico (Roberto Ferrari) e Carnovali S.p.A. di Prevalle (Ruggero Carnovali), è attivo da lunedì 30 novembre 2020, il drive-through nel parcheggio esterno dell’ospedale di Manerbio.

Si tratta di una tensostruttura di 4×8 metri per l’esecuzione di tamponi effettuabili direttamente dall’automobile. La tensostruttura dispone inoltre di una casetta in legno per il personale.

“È senza dubbio un’altra bella notizia” dichiara Luca Gambaretti – Presidente del Rotary Club Brescia Manerbio – “che va ad aggiungersi alle operazioni già avviate in precedenza dal nostro Club per far fronte alla pandemia. Ma questa è una cosa ancora più bella, una sorta di regalo di Natale. Un segno concreto per un servizio fortemente voluto dai nostri concittadini. Il Rotary Club Brescia Manerbio c’è. Sempre”.