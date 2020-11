Coronavirus: all’ospedale Civile calano i malati ricoverati

(red.) Nella serata di giovedì 26 novembre è arrivato il report sulla situazione coronavirus degli Spedali civili di Brescia. Il trend in lieve, costante aumento dei pazienti positivi covid ricoverati, che nella giornata di martedì registrava 387 pazienti ricoverati, sta dimostrando in questi giorni una leggera flessione: ieri erano 358 ed oggi sono 347, con 32 pazienti positivi in terapia intensiva. La provenienza degli assistiti è poco meno del 70% bresciana. La disponibilità di posti letto temporaneamente dedicati ai pazienti positivi, strutturata per intensità di cura nei reparti di degenza Covid e modulata sulla necessità quotidiana, ricordiamo, è di oltre 411 posti letto.

I 1.200 ca. posti letto totali attivi a livello aziendale garantiscono la continuità assistenziale in percorsi sicuri per tutte le altre patologie. Si è resa necessaria solo una lieve e temporanea contrazione per alcuni interventi chirurgici, garantendo naturalmente le urgenze.

Il grande lavoro effettuato nel Centro territoriale di Prevenzione di Via Morelli continua a dimostrare l’efficacia dell’attività preventiva sulla popolazione, che ha positivamente risposto all’offerta. L’effetto di ciò è stato, tra l’altro, una riduzione degli accessi in Pronto Soccorso le cui presenze continuano, come nei giorni scorsi, a mantenersi nella norma.