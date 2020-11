Dentisti bresciani, “studi aperti: continuiamo responsabilmente”

(red.) La curva dei contagi da SARS-COV2 sta interessando anche la nostra Regione, sebbene con incidenza diversa fra le varie province, tanto da portare le Autorità a introdurre nuove limitazioni alla circolazione delle persone.

In marzo-aprile, su indicazione della Commissione Albo Odontoiatri e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, la risposta della categoria fu di fermarsi responsabilmente restando disponibili per le situazioni urgenti e indifferibili. Nel frattempo però molto è stato fatto: la sfida da parte dei dentisti è stata raccolta e vinta.

Il presidente bresciano Roveglia prosegue: “In particolare il DPCM del 4 novembre ci consente di esercitare la nostra attività di assistenza quindi CONTINUIAMO RESPONSABILMENTE. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 lettera a) del citato DPCM i cittadini sono nel pieno diritto di circolare per motivi di salute, quella salute che tuteliamo ogni giorno, senza aiuti dallo Stato“.

Pur essendo stati considerati tra i professionisti più a rischio, lo studio dentistico non è stato e non è un luogo di trasmissione del virus nè verso gli operatori sanitari nè soprattutto verso i pazienti (esistono diversi riferimenti bibliografici in tal senso, il più recente in un articolo di The Journal of American Dental Association che si trova al link: https://www.ada.org/~/media/ADA/Publications/ADA%20News/Files/ADAJ_1930.pdf?la=en). Lo dice la scienza e lo ha recentemente confermato l’Inail, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro Covid-correlati che non hanno trovato riscontri entro le nostre mura. Il bagaglio culturale e formativo di tutto il team per la prevenzione di tutte le infezioni crociate è solido e gli investimenti compiuti ci consentono di dichiarare sempre sicuri i nostri studi.

Conclude Roveglia: “Resteremo rigorosi nell’applicazione delle misure di prevenzione, già validate fin dal maggio scorso dal Ministero della Salute e naturalmente attenti al rispetto di quanto leggi e DPCM dovessero ulteriormente prevedere. Così facendo, non daremo solo risposta al diritto alla salute dei nostri pazienti ma potremo dimostrare, ancora, che le capacità organizzative della categoria e la professionalità dei medici odontoiatri sono virtuose e tra le più affidabili in campo sanitario.”