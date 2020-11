Dermatite atopica: la sfida del Covid-19 e i disagi a livello psicologico

(red.) Fra le malattie della pelle più diffuse in Italia si trova senza ombra di dubbio la dermatite atopica. Questa complicazione colpisce infatti migliaia di persone, sia adulti che soprattutto bambini. Sebbene sia più frequente nei primi anni di vita, può emergere anche in età adulta e causare diversi disagi a livello estetico per via della comparsa di chiazze sulla cute, alle volte accompagnate da vesciche (eczema). Inoltre, può manifestarsi in diverse aree del corpo, dai piedi alle mani, passando per i gomiti, le ginocchia, il busto, il volto e il cuoio capelluto. Per capire meglio la portata di questa malattia, è opportuno informarsi bene leggendo uno degli approfondimenti specifici sulla dermatite atopica che si trovano sul web. Chi soffre di questa malattia della pelle oggi si trova di fronte a diverse difficoltà nell’accesso ai trattamenti medici a causa della pandemia di Covid-19 in corso, una situazione che aggrava le manifestazioni a livello psicologico tipiche della dermatite come ansia e depressione.



Le conseguenze della pandemia

L’arrivo del Covid e la pandemia hanno avuto dei profondi effetti sui soggetti che soffrono di dermatite atopica. Si fa riferimento soprattutto all’impossibilità di farsi visitare, durante il periodo di maggiore boom dei contagi, dato che i reparti ospedalieri danno la precedenza ai casi più importanti, per mancanza di personale e per priorità sanitarie diverse. Questo spiega anche perché, durante il periodo in questione, è stato registrato un aumento dei casi di ansia fra le persone che soffrono di dermatite atopica. Ad ogni modo, nonostante il momento particolare, il sistema sanitario ha comunque garantito il suo supporto ai soggetti colpiti da questa malattia, tramite la cosiddetta “telemedicina” (medicina a distanza) e con il recapito a domicilio dei farmaci.



Le conseguenze psicologiche ed emotive

Essendo la dermatite atopica una malattia piuttosto evidente da un punto di vista estetico, non sorprende che i soggetti, soprattutto i giovani, tendano a sviluppare ansia e a manifestare i sintomi dello stress. Ci sono diversi motivi che spiegano questa reazione emotiva e psicologica: ad esempio i rapporti sociali vengono compromessi dalle inestetiche chiazze sul corpo e capita che alcuni pazienti diventino vittime di fenomeni di bullismo o di episodi di scherno. Anche gli adulti devono affrontare conseguenze simili: in molti hanno subito una discriminazione professionale per via dei sintomi estetici della dermatite atopica. L’aspetto emotivo viene dunque intaccato al pari di quello estetico ed è forse la conseguenza peggiore di questa malattia. Inoltre, come accade spesso per le malattie della pelle ancora poco conosciute in ambito scientifico, anche la dermatite atopica tende a peggiorare se il soggetto è stressato. Si innescano quindi delle reazioni chimiche che peggiorano la sintomatologia.

I soggetti con maggiori fragilità psicologiche sono quindi quelli più a rischio e di conseguenza possono sviluppare sintomi più evidenti e più avanzati.