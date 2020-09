Chirurgia mininvasiva, alla Poliambulanza opera un robot

(red.) Il chirurgo non opera direttamente con le proprie mani, ma manovra a distanza un robot, di altissima precisione, seduto comodamente alla propria console. È questo quanto reso possibile dal sistema robotico Da Vinci Xi, l’ultima frontiera della chirurgia mininvasiva, di cui si è recentemente dotata Fondazione Poliambulanza.

Con questo ultimo acquisto, l’ospedale bresciano implementa un percorso interamente dedicato alla robotica applicata alla chirurgia generale, come in uso in centri di fama mondiale (Mayo Clinic, Cleveland Clinic), e diviene centro di riferimento in tale ambito. Il Da Vinci Xi, oltre ad essere utilizzato in ambito urologico viene impiegato per intervenire anche in altre sedi anatomiche. Accanto all’approccio open e a quello laparoscopico, quello robotico entra così a pieno regime, in Poliambulanza, per interventi alla testa e coda del pancreas e del fegato, allo stomaco, al colon e alle vie biliari, con notevoli benefici per il paziente e per il medico.